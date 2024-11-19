Пятое колесо сборной Украины. Почему Бондаренко рискует стать новым Буяльским

По итогам противостояния с Грузией Сборная Украины не смогла одержать вторую победу в Лиге наций-2024/25. В заключительной дуэли в рамках группового раунда турнира команда Сергея Реброва попытается обыграть Албанию на поле соперника. Игра состоится 19 ноября, начало встречи – в 21:45 по Киеву. В первом круге соревнования команда бразильского тренера Сильвиньо одержала победу в номинально домашней для Украины игре 2:1.

Одной из главных проблем "сине-желтых" остается вопрос центральных полузащитников. Недостаток эффективного футбола в исполнении тех, кто отвечает за главный плацдарм в современном спорте №1, не раз приводил к слабым результатам за период Реброва. Львиная доля причин и ответственности лежит на самом наставнике, который не в состоянии рассмотреть и использовать лучшие качества футболистов, демонстрирующих более качественную игру на клубном уровне. Однако не стоит забывать и о других факторах и особенностях игры в исполнении самих футболистов, приводящих к такому положению вещей, которое сейчас имеет главная команда страны.

УАФ

Долгое время с игроком, который в силу разных причин и обстоятельств, которые не всегда зависят от него самого, не может реализовать свой талант в сборной Украины, ассоциируется фамилия футболиста киевского Динамо Виталия Буяльского. Последний – не один сезон лидер столичного клуба, в пользу которого говорит стабильно классный футбол и высокие индивидуальные показатели.

Чемпион поднимает тему невостребованности в рядах национальной команды еще одного игрока из ведущего клуба Украины, который имеет потенциал для повышенного внимания к своей персоне, а главное – выглядит футболистом, которому по плечу усилить игру главной команды страны.

Ключевая фигура в построениях Пушича

С начала сезона 24-летний хавбек Шахтера Артем Бондаренко провел уже 17 матчей, в которых записал в свой актив 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он – второй бомбардир действующего чемпиона страны и один из лучших футболистов УПЛ по системе "гол+пас" (среди "горняков" – лучший). Похоже, что только главная звезда "оранжево-черных" Георгий Судаков является более заметной фигурой среди, как правило, пяти представителей средней линии, однако такой визуальный эффект связан, в первую очередь, с другими задачами и спецификой игры "десятки" клуба. Даже больше – именно Бондаренко стоит назвать тем игроком, который из трех центральных хавбеков Шахтера выполняет наибольший объем работы, и является "ответственным" за качественное взаимодействие обороны и атаки перед доставкой мяча к единственному нападающему команды.

ФК Шахтер

Впрочем, Бондаренко выглядит тем игроком, которому для ощущения "своего" футбола в составе сборной такое впечатление нужны все без исключения исполнители из клуба, которые будут способствовать такому же яркому выступлению и в футболке национальной команды. И это – первое, однако далеко не последнее сходство Бондаренко как лидера средней линии Шахтера с "коллегой" из лагеря Динамо, который в украинском футболе давно стал чуть ли не фигурой-мемом именно из-за недостаточной реализованности в национальной сборной.

Перспектива вопреки: ситуация лучше, чем кажется?

Главный вопрос на поверхности. Уступает ли Бондаренко по уровню мастерства другим футболистам сборной Украины на своей позиции? Глядя правде в глаза, выводы – не в пользу игрока команды Марино Пушича. И Александр Зинченко, и Николай Шапаренко, и травмированный Руслан Малиновский, и потенциальный дебютант Егор Ярмолюк, и упомянутый выше Судаков, имеют в своем арсенале разные козыри и полагаются на благоприятные обстоятельства, как, например, пребывание в составе клубов из ведущих лиг Европы, где интенсивность превышает матчи УПЛ в разы. Другое дело, что практически каждый футболист из перечисленных в предыдущем предложении в лагере главной команды страны почему-то теряет если не львиную долю навыков и умений и заряженности на результат, то значительный арсенал своих лучших качеств. Вместе с тем, того же одноклубника Дмитрия Крыськива игроком, который на фоне Бондаренко отличается невероятными скиллами и пользой в составе национальной команды, никак не назовешь. Однако следует помнить и о том, что этот полузащитник нужен нынешнему тренерскому штабу "сине-желтых" в качестве, в первую очередь, опорного хавбека.

УАФ

Вместе с тем, у хавбека Шахтера есть сразу два мощных союзника, которых тот же Буяльский в силу объективных причин лишен – речь о возрасте и времени. За последние полтора года Бондаренко значительно прибавил, и сейчас заслуженно является один из лидеров "горняков", без которого представить команду уже сложно. Похоже, что своего потолка один из лучших футболистов молодежной сборной Украины последних лет еще никак не достиг. Так что если Бондаренко продолжит неустанное движение вперед и будет все более независимым в умении делать результат и разницу, "подстраиваться" под такого мастера будет команда и задачи, которые будет получать вся средняя линия, а не наоборот.