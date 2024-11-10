Верес уверенно переиграл Рух в Ровно

Сегодня, 10 ноября, состоялся матчи 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Верес в Ровно переиграл Рух (2:0).

Уже на шестой минуте хозяева благодаря активному прессингу перехватили мяч у штрафной соперников. Полузащитник Виталий Дахновский хладнокровно наказал гостей за ошибку, открыв счет в матче ударом с линии штрафной.

В середине тайма Дахновский добавил в свой актив еще и ассист. Быстрая атака Вереса завершилась результативным ударом бразильского вингера Луана Кампуша.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

Верес – Рух 2:0

Голы: 1:0 – 6 Дахновский, 2:0 – 22 Луан.

Верес: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Клец (Баран, 90+4), Яго, Дахновский (Годя, 75), Луан, Гайдучик (Мрвальевич, 75), Степанюк.

Рух: Ледвой, Роман, Холод, Слюбик, Сыч, Пастух, Подгурский (Притула, 69), Федор, Карабин (Клайвер, 61), Климчук (Краснопир, 61), Квасница (Рунич, 68).

Верес набрал 15 очков в турнирной таблице УПЛ и догнал по этому показателю Рух.

Напомним, что в матчах за 9 ноября Оболонь сенсационно одолела ЛНЗ, Колос и Кривбасс разошлись миром , а Александрия деклассировала Карпаты и сохранила лидерство в УПЛ.