Оболонь сенсационно обыграла ЛНЗ в Черкассах

9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Оболонь минимально обыграла ЛНЗ.

Единственный гол на 52-й минуте матча забил Олег Слободян. Он оказался в нужном месте в штрафной соперников, после того как Евгений Кучеренко отбил перед собой мяч, прерывая прострел Виталий Груши.

Отметим, что на 78 минуте нападающий черкасского клуба Эйнел Суареш сравнял счет. Взятие ворот было отменено, ведь гол забили с нарушением правил – игрок из Кабо-Верде подыграл себе рукой на приеме.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

ЛНЗ – Оболонь 0:1

Гол: 0:1 – Слободян, 52

ЛНЗ: Кучеренко, Г. Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Тилль (Наумец, 77), Ноникашвили, Яшари, Топалов (Эйнел, 60), Момо, Молло (Халайла, 77).

Оболонь: Федоровский, Осман (Грысьо, 83), Дубко, Приймак, Карась, Витенчук, Близниченко (Теслюк, 64), Слободян (Мороз, 64), Черненко, Груша (Бычек, 57), Суханов (Тарануха, 64).

Для Оболони это была вторая победа в сезоне, киевляне оторвались от Ингульца на 3 очка, но все еще находятся на предпоследней позиции в турнирной таблице.

Также сегодня состоятся матчи Александрия – Карпаты и Колос – Кривбасс.

Напомним, накануне Ворскла на выезде дожала Черноморец и прервала свою 9-матчевую безвыигрышную серию, продолжавшуюся с конца августа.