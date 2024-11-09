Александрия уверенно победила Карпаты в 13 туре УПЛ

В субботу, 9 ноября, Александрия в рамках 13 тура Украинской Премьер-лиги обыграла Карпаты.

Матч завершился со счётом 3:0. Любопытно, что все голы в ворота Кемкина оформил центральный защитник Мигель Кампос. Первый гол он забил прямым ударом со штрафного, а два других реализовал с пенальти, оформив таким образом хет-трик.

Благодаря этой победе команда Руслана Ротаня сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице УПЛ. Александрия также побила собственный рекорд по серии матчей без поражений, беспроигрышная рекордная серия клуба продолжается в УПЛ 17 игр: 12 побед и 5 ничьих.

Карпаты остались на 5-м месте, однако их может сместить ниже Кривбасс, который сегодня сыграет против Колоса.

Чемпионат Украины – УПЛ

13 тур, 9 ноября

Александрия – Карпаты 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 36 Кампос, 2:0 – 54 Кампос (пен), 3:0 – 87 Кампос (пен)

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный (Костишин 89) – Безерра, Козак (Шостак 89), Мышнев (Смирный 65), Беляев (Ковалец 65) – Филиппов (Кулаков 76)

Карпаты: Кемкин – Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Альварес – Чачуа (Бруниньо 57), Очеретько (Клименко 76) – Костенко (Шах 68), Невес (Устименко 76), Подлепенец (Стенио 57)

Предупреждение: 44 – Альварес

Напомним, в другом матче игрового дня Оболонь минимально обыграла ЛНЗ.