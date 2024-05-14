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Президент Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в Реал

— 14 мая, 12:38
Президент Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в Реал

Нападающий национальной сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе летом станет игроком мадридского Реала.

Такую информацию сообщил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

"Мбаппе станет игроком Реала в июле. Килиан один из лучших игроков в мире, как и Винисиус с Беллингемом. У Реала будет отличная команда, но это не гарантирует им завоевание трофеев", - сказал Тебас.

Ранее ряд СМИ утверждал, что 25-летний футболист подписал 5-летний контракт с Реалом. Также стороны согласовали подписной бонус за переход француза в качестве свободного агента. Килиан получит 50 млн. евро за подписание контракта с мадридцами.

В нынешнем сезоне Килиан отыграл 46 матчей за ПСЖ, в которых забил 43 гола и отдал 10 результативных передач.

Накануне между Мбаппе и президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи произошла потасовка перед игрой Лиги 1.

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