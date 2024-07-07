Уругвай по пенальти обыграл Бразилию, Колумбия разгромила Панаму и вышла в полуфинал

В ночь с 6 на 7 июля состоялось два четвертьфинальных матча Кубка Америки-2024 по футболу.

Сборная Уругвая и Бразилии сыграли вничью в основное и дополнительное время, а в серии послематчевых пенальти оказались сильнее подопечные Марселы Бьелсы. Отметим, что удары с отметки за "Селесао" не реализовали Эдер Милитао из Реала и новичок Ювентуса Дуглас Луиз.

За выход в финал Уругвай сразится со сборной Колумбии, одержавшей разгромную победу над Панамой со счетом 5:0.

В другой части сетке сборная Канады даст сражение действующему чемпиону Копа Америка, Аргентине. Напомним, что канадцы оказались сильнее Венесуэлы, а Аргентина по пенальти одолела Эквадор.

Матчи 1/2 финала Кубка Америки-2024 состоятся в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля.

Копа Америка-2024

1/4 финала, 7 июля

Колумбия — Панама 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 - 8' Кордоба, 2:0 - 15' Хамес (пен), 3:0 - 41' Диас, 4:0 - 70' Риос, 5:0 - 90+5' Борха (пен)

Уругвай — Бразилия 0:0

По пенальти 4:2

Удаление: Нандес 74'