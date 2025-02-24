Дебютный гол Шведа принес Шахтеру победу над Левым Берегом в 18 туре УПЛ

В понедельник, 24 февраля, состоялся заключительный матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер в непростом матче переиграл Левый Берег.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный и в итоге победный гол "горняки" организовали на 61-й минуте поединка – отличился Марьян Швед, которому ассистировал Траоре. Для украинского форварда этот забитый мяч стал премьерным в нынешнем сезоне УПЛ.

Этот успех позволил действующему чемпиону УПЛ набрать 36 очков и закрепиться на 3-м месте в турнирной таблице. Ближайшие конкуренты донецкого клуба, а именно Александрия и Динамо свои матчи также выиграли, поэтому кардинально положение не изменилось. Киевляне лидируют с 46-ю очками, в активе подопечных Руслана Ротаня 41 зачетный балл.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

18 тур, 24 февраля

Шахтер – Левый Берег 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Швед

Шахтер: Ризнык – Тобиас (Конопля, 70), Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике, 46) – Крыськив, Бондаренко, Педриньо (Назарина, 46) – Швед, Траоре (Элиас, 62), Кевин

Левый Берег: Механов – Сидней, Шаповал, Семенов, Астахов – И. Когут (Приходько, 83), М. Когут (Галас, 83), Синица (Ризнык, 83), Дедух, Шастал – Сухоручко

Предупреждения: 45 – Педриньо, 70 – Бондарь, 87 – Дедух

Следующий матч Шахтер 1 марта сыграет против Александрии, поэтому будет иметь шанс сократить отставание от второго места. В то же время Левый Берег в этот же день посетит Одессу, где проведет поединок против Черноморца, который в 18 туре одержал волевую победу над Колосом.