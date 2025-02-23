Оболонь минимально переиграла Ворсклу в матче 18 тура УПЛ
Оболонь в домашнем матче одержала минимальную победу над полтавской Ворсклой в матче 18 тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок завершился 1:0 в пользу столичного коллектива.
Команды провели достаточно активный первый тайм, регулярно выходя в позиционные атаки и нанося удары по воротам друг друга. Впрочем, мастерство голкиперов не позволило ни киевлянам, ни полтавчанам открыть счет в матче.
Второй тайм оказался менее активным по развитию событий на поле, но более продуктивным. Груша пробивал по воротам после вбрасывания аута, мяч попал в руку Павлюку, а Суханов реализовал 11-метровый удар и принес своей команде победу.
Чемпионат Украины по футболу – УПЛ
18 тур, 23 февраля
Оболонь – Ворскла 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Суханов, 66 (пен.)
Оболонь: Марченко, Стасюк, Курко, Дубко, Суханов, Витенчук (Ломницкий, 90+3), Ильин, Бычек (Устименко, 77), Груша (Слободян, 82), Черненко (Мороз, 90+3), Близниченко (Тарануха, 46)
Ворскла: Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Павлюк, Кане (Нестеренко, 67), Малыш, Скляр, Мякушко (Ндукве, 67), Салабай, Авдили (Кулач, 70)
Предупреждения: Павлюк, Груша, Салабай, Скляр, Стасюк
Благодаря этой победе Оболонь обошла Ворсклу в турнирной таблице чемпионата Украины и теперь занимает 12 место с 17 очками в своем активе. Полтавский коллектив имеет 16 зачетных баллов и опустился в зону переходных матчей.
Отметим, что вчера состоялись первые матчи 18 тура УПЛ, в которых Верес разгромил Кривбасс, а ЛНЗ минимально одолел Рух.