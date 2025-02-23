Оболонь минимально переиграла Ворсклу в матче 18 тура УПЛ

Оболонь в домашнем матче одержала минимальную победу над полтавской Ворсклой в матче 18 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился 1:0 в пользу столичного коллектива.

Команды провели достаточно активный первый тайм, регулярно выходя в позиционные атаки и нанося удары по воротам друг друга. Впрочем, мастерство голкиперов не позволило ни киевлянам, ни полтавчанам открыть счет в матче.

Второй тайм оказался менее активным по развитию событий на поле, но более продуктивным. Груша пробивал по воротам после вбрасывания аута, мяч попал в руку Павлюку, а Суханов реализовал 11-метровый удар и принес своей команде победу.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

18 тур, 23 февраля

Оболонь – Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Суханов, 66 (пен.)

Оболонь: Марченко, Стасюк, Курко, Дубко, Суханов, Витенчук (Ломницкий, 90+3), Ильин, Бычек (Устименко, 77), Груша (Слободян, 82), Черненко (Мороз, 90+3), Близниченко (Тарануха, 46)

Ворскла: Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Павлюк, Кане (Нестеренко, 67), Малыш, Скляр, Мякушко (Ндукве, 67), Салабай, Авдили (Кулач, 70)

Предупреждения: Павлюк, Груша, Салабай, Скляр, Стасюк

Благодаря этой победе Оболонь обошла Ворсклу в турнирной таблице чемпионата Украины и теперь занимает 12 место с 17 очками в своем активе. Полтавский коллектив имеет 16 зачетных баллов и опустился в зону переходных матчей.

Отметим, что вчера состоялись первые матчи 18 тура УПЛ, в которых Верес разгромил Кривбасс, а ЛНЗ минимально одолел Рух.