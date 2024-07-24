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Грандиозный скандал на Олимпиаде: Аргентина и Марокко доигрывали матч через 2 часа после финального свистка

Ігор Чернявський — 24 июля, 20:28
Грандиозный скандал на Олимпиаде: Аргентина и Марокко доигрывали матч через 2 часа после финального свистка

Матч 1 тура Олимпийских игр-2024 между сборными Аргентины и Марокко был восстановлен через 2 часа после финального свистка.

Поединок завершился в 18:07 по киевскому времени со счетом 2:2. Аргентинцы уступали в два мяча, но смогли совершить камбэк благодаря голу на 90+16 минуте.

Впрочем, позже стало известно о том, что автор спасительного гола Кристиан Медиана находился в офсайде. Через два часа после финального свистка главный арбитр просмотрел видеоповтор и отменил взятие ворот.

После этого команды вернулись на поле и отыграли еще три минуты, но голов больше не забивали. Следовательно, сборная Марокко победила со счетом 2:1.

Это не единственный инцидент, который произошел в этом матче. Когда аргентинские игроки уходили с поля, в них начали бросать петарды.

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