Экс-игроки Днепра-1 будут обращаться в УАФ

Бывшие игроки Днепра-1 будут обращаться в Украинскую ассоциацию футбола, если клуб не выплатит им задолженности.

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, речь идет о пятимесячной задолженности. Клуб, ранее выступавший в Украинской Премьер-лиге, еще только собирается ликвидировать "хвосты" по зарплате бывшим футболистам и обслуживающему персоналу. Если в ближайшие дни не начнутся выплаты, то экс-игроки команды собираются обращаться за поддержкой руководящих структур украинского футбола.

Напомним, после снятия Днепр-1 с УПЛ, исполнительный комитет УАФ утвердил проведение переходного турнира с участием Миная, Металлиста 1925 года, Левого берега и Эпицентра. Полуфиналы прошли 26 июля, а финал - 30-го.

Отметим, что у клуба с Днепра начались серьезные финансовые проблемы после ареста олигарха Игоря Коломойского. Его называют бенефициаром и инвестором клуба.

По итогам прошлого сезона днепряне заняли четвертое место и должны были сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА. В итоге Украина потеряла своего представителя в еврокубках, а город Днепр – единственную профессиональную команду.