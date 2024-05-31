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Трубин - самый дорогой вратарь мира, Лунин вошел в топ-10

Станіслав Лисак — 31 мая, 15:27
Трубин - самый дорогой вратарь мира, Лунин вошел в топ-10

Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин стал самым дорогим вратарем мира по версии международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Другой украинец Андрей Лунин вошел в топ-10 рейтинг.

Об этом говорится в соцсетях организации.

Трубин оценивается в 66 млн евро и разделяет первую строчку с голкипером Боруссии Дортмунд Грегором Кобелем. Украинский вратарь Реала по версии CIES Football Observatory расположился на восьмом месте в рейтинге и стоит 39 млн. евро.

Напомним, что Лунин и Трубин вошли в заявку сборной Украины на подготовительный сбор к Евро-2024.

Андрея также ожидает финал Лиги чемпионов УЕФА против Боруссии Дортмунд, однако накануне вратарь сообщил, что не сможет подготовиться к решающему матчу ЛЧ с командой.

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