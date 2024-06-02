Лунин вошел в символическую сборную Лиги чемпионов по версии SofaScore
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин вошел в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.
В этом розыгрыше ЛЧ Лунин сыграл 8 поединков, пропустил 10 мячей и дважды покидал ворота "сухими". Также в команду сезона попали два партнера украинца по Реалу — Джуд Беллингем и Винисус Жуниор.
Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 по версии SofaScore
Напомним, в решающем матче Реал Мадрид уверенно одолел дортмундскую Боруссию.
Украинец не смог подготовиться к финальному матчу из-за гриппа , поэтому поединок провел на скамейке запасных.
Несмотря на это, он получил медаль победителя турнира, которая стала для него уже второй. Поэтому Андрей стал первым представителем Украины , который выигрывал Лигу чемпионов более 1 раза.