Лунин вошел в символическую сборную Лиги чемпионов по версии SofaScore

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин вошел в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

В этом розыгрыше ЛЧ Лунин сыграл 8 поединков, пропустил 10 мячей и дважды покидал ворота "сухими". Также в команду сезона попали два партнера украинца по Реалу — Джуд Беллингем и Винисус Жуниор.

Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 по версии SofaScore

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Напомним, в решающем матче Реал Мадрид уверенно одолел дортмундскую Боруссию.

Украинец не смог подготовиться к финальному матчу из-за гриппа , поэтому поединок провел на скамейке запасных.

Несмотря на это, он получил медаль победителя турнира, которая стала для него уже второй. Поэтому Андрей стал первым представителем Украины , который выигрывал Лигу чемпионов более 1 раза.