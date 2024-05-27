Надеюсь Лунин восстановится до субботы - Анчелотти рассказал о состоянии украинца накануне финала ЛЧ

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь команды Андрей Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов.

Слова итальянского специалиста передает портал Madrid Xtra в соцсети X (бывший Twitter).

🎙| Ancelotti: "The goalkeeper in the final? It's a difficult choice because Lunin has done a fantastic season and Courtois is Courtois. I will decide before the game." pic.twitter.com/5rYiseLq3R — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2024

🎙| Ancelotti: "Lunin has a fever today, hopefully he will recover before Saturday." pic.twitter.com/tww8iiKxUD — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 27, 2024

"Сливочные" сыграют с Боруссией Дортмунд в финале ЛЧ. Поединок состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось, что после того, как Лунин пропустил 4 гола в матче с Вильярреалом, тренерский штаб сделал выбор в пользу Тибо Куртуа.

В последнем поединке Ла Лиги игровое время получил не только Куртуа, но и Кепа Аррисабалага, для которого это было последнее появление в составе мадридцев.