Надеюсь Лунин восстановится до субботы - Анчелотти рассказал о состоянии украинца накануне финала ЛЧ
Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь команды Андрей Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов.
Слова итальянского специалиста передает портал Madrid Xtra в соцсети X (бывший Twitter).
"Вратарь в финале? Это сложный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа есть Куртуа. Я приму решение перед игрой. У Лунина сегодня температура, надеюсь, он выздоровеет к субботе", - сказал Анчелотти.
"Сливочные" сыграют с Боруссией Дортмунд в финале ЛЧ. Поединок состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщалось, что после того, как Лунин пропустил 4 гола в матче с Вильярреалом, тренерский штаб сделал выбор в пользу Тибо Куртуа.
В последнем поединке Ла Лиги игровое время получил не только Куртуа, но и Кепа Аррисабалага, для которого это было последнее появление в составе мадридцев.