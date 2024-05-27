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Надеюсь Лунин восстановится до субботы - Анчелотти рассказал о состоянии украинца накануне финала ЛЧ

Станіслав Лисак — 27 мая, 13:26
Надеюсь Лунин восстановится до субботы - Анчелотти рассказал о состоянии украинца накануне финала ЛЧ

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь команды Андрей Лунин заболел накануне финала Лиги чемпионов.

Слова итальянского специалиста передает портал Madrid Xtra в соцсети X (бывший Twitter).

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"Вратарь в финале? Это сложный выбор, потому что Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа есть Куртуа. Я приму решение перед игрой. У Лунина сегодня температура, надеюсь, он выздоровеет к субботе", - сказал Анчелотти.

"Сливочные" сыграют с Боруссией Дортмунд в финале ЛЧ. Поединок состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось, что после того, как Лунин пропустил 4 гола в матче с Вильярреалом, тренерский штаб сделал выбор в пользу Тибо Куртуа.

В последнем поединке Ла Лиги игровое время получил не только Куртуа, но и Кепа Аррисабалага, для которого это было последнее появление в составе мадридцев.

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