Стало известно, сможет ли Лунин сыграть в финале Лиги чемпионов: Реал объявил заявку на матч с Боруссией Дортмунд

Мадридский Реал объявил заявку на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 против Боруссии Дортмунд. В частности, в список попал украинский вратарь Андрей Лунин.

Об этом сообщает прессслужба "сливочных" в соцсети.

Украинец сможет сыграть в решающем поединке ЛЧ. По словам главного тренера мадридцев Карло Анчелотти, состав на финал будет принят в день игры.

Напомним, что из-за гриппа Лунин пропустил три тренировки подряд, а 30 мая Андрей занимался индивидуально у себя дома. С большой вероятностью украинский голкипер отправится в финал Лиги чемпионов против Боруссии отдельно от остальных партнеров.