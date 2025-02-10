Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче против Ливерпуля
Максим Таловєров
Плімут Аргайл
Защитник сборной Украины Максим Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче Кубка Англии против Ливерпуля по версии спонсоров команды.
Об этом сообщает пресс-служба Аргайл.
Напомним, в матче 1/16 финала аутсайдер Чемпионшипа выбил лидера АПЛ, сенсационно выиграв поединок со счетом 1:0.
Украинец стал одним из лучших на поле не только по версии спонсоров, но и по оценкам статистических порталов.
Отметим, что футболист присоединился к Плимуту зимой, став самым дорогим трансфером в истории клуба.
На сайте "Чемпион" есть видеообзор матча между Аргайлом и Ливерпулем.
Ранее итоги поединка подвел автор единственного гола в ворота Келлехера.