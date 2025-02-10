Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче против Ливерпуля

Защитник сборной Украины Максим Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче Кубка Англии против Ливерпуля по версии спонсоров команды.

Об этом сообщает пресс-служба Аргайл.

Напомним, в матче 1/16 финала аутсайдер Чемпионшипа выбил лидера АПЛ, сенсационно выиграв поединок со счетом 1:0.

Making quite the impression 💪



Maxi was voted the Sponsors' POTM, by match sponsors CT1! 💚 pic.twitter.com/YS8gmJcoJa — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 10, 2025

Украинец стал одним из лучших на поле не только по версии спонсоров, но и по оценкам статистических порталов.

Отметим, что футболист присоединился к Плимуту зимой, став самым дорогим трансфером в истории клуба.

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На сайте "Чемпион" есть видеообзор матча между Аргайлом и Ливерпулем.

Ранее итоги поединка подвел автор единственного гола в ворота Келлехера.