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Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче против Ливерпуля

Володимир Максименко — 10 февраля 2025, 14:00
Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче против Ливерпуля
Максим Таловєров
Плімут Аргайл

Защитник сборной Украины Максим Таловеров стал лучшим игроком Плимута в матче Кубка Англии против Ливерпуля по версии спонсоров команды.

Об этом сообщает пресс-служба Аргайл.

Напомним, в матче 1/16 финала аутсайдер Чемпионшипа выбил лидера АПЛ, сенсационно выиграв поединок со счетом 1:0.

Украинец стал одним из лучших на поле не только по версии спонсоров, но и по оценкам статистических порталов.

Отметим, что футболист присоединился к Плимуту зимой, став самым дорогим трансфером в истории клуба.

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На сайте "Чемпион" есть видеообзор матча между Аргайлом и Ливерпулем.

Ранее итоги поединка подвел автор единственного гола в ворота Келлехера.

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