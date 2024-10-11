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Украина сыграет против Грузии в 3-м туре Лиги наций. Начало – в 21:45

Володимир Клепач — 11 октября, 07:28
Украина сыграет против Грузии в 3-м туре Лиги наций. Начало – в 21:45
Георгій Бущан
УАФ

11 октября сборная Украины в рамках третьего тура Лиги наций сыграет со сборной Грузии.

Встреча Украина – Грузия состоится в пятницу на муниципальном стадионе в польском городе Познань. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига наций сезона-2024/25
3 тур, 11 октября

Лига B

21:45. Украина – Грузия

Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своей группы с нулем очков, Грузия лидирует с шестью. У Албании и Чехии есть по три зачетных пункта.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албании (2:1) и Чехии (3:2) . После этих поединков "сине-желтые" занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

14 октября команда Сергея Реброва сыграет с Чехией.

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