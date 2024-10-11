Украина сыграет против Грузии в 3-м туре Лиги наций. Начало – в 21:45
Георгій Бущан
УАФ
11 октября сборная Украины в рамках третьего тура Лиги наций сыграет со сборной Грузии.
Встреча Украина – Грузия состоится в пятницу на муниципальном стадионе в польском городе Познань. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига наций сезона-2024/25
3 тур, 11 октября
Лига B
21:45. Украина – Грузия
Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.
Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своей группы с нулем очков, Грузия лидирует с шестью. У Албании и Чехии есть по три зачетных пункта.
В сентябрьских матчах украинцы уступили Албании (2:1) и Чехии (3:2) . После этих поединков "сине-желтые" занимают последнюю строчку в турнирной таблице.
14 октября команда Сергея Реброва сыграет с Чехией.