Сборная Украины – сборная Грузии 0:0. ОНЛАЙН

В пятницу, 11 октября, сборная Украины по футболу сыграет в 3-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона В. Соперником украинцев станет лидер группы 1 Чехия.

Поединок состоится на муниципальном стадионе в Польше. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко – Калюжный, Судаков, Шапаренко – Мудрик, Гуцуляк, Довбык

Грузия: Мамардашвили – Кокобаде, Двали, Кашия – Кочорашвили, Кварацхелия, Чекветадзе, Лочешвили, Гвелесиани, Китеишвили – Микаутадзе

Команды выходят на поле!

Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт и Общественное Вещание на своих местных телеканалах. Кроме того, наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в этой новости.

Подопечные Сергея Реброва после двух туров идут последними в турнирной таблице своего квартета с нулем очков в активе. Грузия лидирует с 6 очками.

Напомним, "желто-голубые" перед матчем против Грузии потеряли целый ряд ключевых игроков из-за травм.