Сборная Украины – сборная Грузии 0:0. ОНЛАЙН
В пятницу, 11 октября, сборная Украины по футболу сыграет в 3-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона В. Соперником украинцев станет лидер группы 1 Чехия.
Поединок состоится на муниципальном стадионе в Польше. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Стартовые составы команд
Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко – Калюжный, Судаков, Шапаренко – Мудрик, Гуцуляк, Довбык
Грузия: Мамардашвили – Кокобаде, Двали, Кашия – Кочорашвили, Кварацхелия, Чекветадзе, Лочешвили, Гвелесиани, Китеишвили – Микаутадзе
Команды выходят на поле!
Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт и Общественное Вещание на своих местных телеканалах. Кроме того, наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в этой новости.
Подопечные Сергея Реброва после двух туров идут последними в турнирной таблице своего квартета с нулем очков в активе. Грузия лидирует с 6 очками.
Напомним, "желто-голубые" перед матчем против Грузии потеряли целый ряд ключевых игроков из-за травм.