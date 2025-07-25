Украина благодаря победам Динамо и Шахтера обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Украина благодаря победам Динамо и Шахтера в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Сейчас наша страна поднялась на 27-ю строчку, имея 18.475 баллов, так как у РФ 18.299.

Напомним, это произошло благодаря победе Динамо над Хамрун Спартанс во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, и успеха Шахтера в первом матче 2-го раунда отбора к основному этапу Лиги Европы, где "горняки" уверенно разобрались с Бешикташем.

Украина уже набрала в текущей кампании 0,875 балла. Две победы у Шахтера (над Ильвесом и Бешикташем), одна у Динамо (над Хамрун), а также ничья у "горняков" (против Ильвеса) – 3,5 очка, которые поделены на количество клубов, представляющих Украину – всего их четыре. Также нашу страну в текущей еврокампании представляют Александрия и Полесье, которые, к сожалению, свои матчи проиграли.

Общее количество баллов считается на основе выступлений клубов в пяти последних сезонах.