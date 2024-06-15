Украина на Евро-2024: гайд

14 июня в Германии стартовал чемпионат Европы по футболу 2024 года — Евро-2024. Матчи Евро-2024 состоятся в 10 городах страны-хозяйки.

Сборная Украины начнет свой турнирный путь 17 июня.

Для сине-желтых Евро станет четвертым в истории независимости.

Как Украина выходила на Евро

В отборочном турнире украинцы попали в группу C, где нашими соперниками были Англия, Италия, Мальта и Северная Македония.

Англия — Украина 2:0

Северная Македония — Украина 2:3

Украина — Мальта 1:0

Украина — Англия 1:1

Италия — Украина 2:1

Украина — Северная Македония 2:0

Мальта — Украина 1:3

Украина — Италия 0:0

Несмотря на неудачный старт и присутствие в группе двух безоговорочных фаворитов — Англии и Италии, судьба 2 места, которое напрямую выводило в финальную часть, решалась в домашней игре против "скуадры адзурры". Игра завершилась нулевой ничьей, с довольно громким скандалом — на третьей добавленной минуте игры испанский арбитр Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти за фол на Михаиле Мудрике.

Итак, сине-желтые вынуждены были прокладывать путь на Евро из-за стыковых матчей. В полуфинале и финале подопечные Реброва одержали две волевые победы: сначала одолели Боснию и Герцеговину, после чего Исландию. Обе игры завершились с одинаковым счетом 2:1.

С кем сыграет Украина в финальной части чемпионата Европы

Жеребьевка прошла еще 2 декабря, а потенциальными соперниками сборной Украины стали Бельгия, Румыния и Словакия, образовавшие группу E.

На каких стадионах сыграет

Украинские футболисты на групповой стадии сыграют в Мюнхене ("Мюнхен Арена"), Штутгарте ("Штутгарт Арена") и Дюссельдорфе ("Дюссельдорф Арена"). Напомним, в матчах под эгидой УЕФА стадионы не могут называться именами спонсоров из-за рекламных контрактов организации.

Когда состоятся матчи сборной Украины

Расписание

17 июня

16:00. Румыния — Украина (Мюнхен)

21 июня

16:00. Словакия — Украина (Дюссельдорф)

24 июня

19:00. Украина — Бельгия (Штутгарт)

Плей-офф Евро

В 1/8 финала напрямую выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 команды с лучшими показателями, занявшие 3 места.

Первые 2 места группы E в первом раунде матчей на вылет сыграют с представителями квартета D, созданного Польшей, Францией, Нидерландами и Австрией.

Состав сборной Украины

В заявке на Евро-2024 регламентировано 26 футболистов. Сергей Ребров вызвал 3 вратаря, 9 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих.

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо Киев), 12. Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин (Реал Мадрид);

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), 24. Александр Тимчик (Динамо Киев), 16. Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный (Борнмут, Англия), 3. Александр Сваток (СК Днепр-1), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко (Полесье Житомир);

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все — Динамо Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все — Шахтер Донецк), 17. Александр Зинченко (Арсенал) Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 10. Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), 8. Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия);

Нападающие: 11. Артём Довбик (Жирона, Испания), 9. Роман Яремчук (Валенсия, Испания), 25. Владислав Ванат (Динамо Киев).

Где смотреть матчи сборной Украины на Евро-2024

Прямая трансляция онлайн всех матчей чемпионата будет доступна в медиасервисе MEGOGO. Все о трансляциях читайте ЗДЕСЬ.

Как Украина играла раньше на Евро

Евро-2012

Впервые "сине-желтые" сыграли в финальной части чемпионата Европы в 2012 году на правах страны-сохозяйки. Тогда подопечные Олега Блохина, несмотря на победу в 1 туре над Швецией (2:1), не смогли пробиться в 1/4 финала (тогда в первенстве принимали участие 16 команд). Дальше были поражения от Англии (0:1) и Франции (0:2).

Евро-2016

Через 4 года украинцев на первенство повез Михаил Фоменко. 3 поражения в трех матчах от Германии (0:2), Польши (0:1) и Северной Ирландии (0:2). Последнее место в группе.

Евро-2020

Из-за пандемии COVID-19 проводилось летом 2021-го. Хоть и не без проблем, но команда во главе с Андреем Шевченко сумела с 3-го места выйти из группы — поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и победа над Северной Македонией (2:1). В 1/8 финала победа над Швецией благодаря голу Артема Довбика в дополнительное время. В четвертьфинале Англия разгромила Ярмоленко и компанию — 0:4.

Интересный факт

Андрей Ярмоленко сыграл во всех ( 11 ) предыдущих матчах сборной Украины на чемпионатах Европы, причем во всех выходил со стартовых минут.

У Ярмоленко на чемпионатах Европы 2 гола и 3 результативные передачи. К слову, 7-й номер сборной сыграл наибольшее количество матчей (119) в сине-желтой футболке и является вторым бомбардиром (46) в истории после Андрея Шевченко (48).