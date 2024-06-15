Украина на Евро-2024: гайд
14 июня в Германии стартовал чемпионат Европы по футболу 2024 года — Евро-2024. Матчи Евро-2024 состоятся в 10 городах страны-хозяйки.
Сборная Украины начнет свой турнирный путь 17 июня.
Для сине-желтых Евро станет четвертым в истории независимости.
Как Украина выходила на Евро
В отборочном турнире украинцы попали в группу C, где нашими соперниками были Англия, Италия, Мальта и Северная Македония.
Англия — Украина 2:0
Северная Македония — Украина 2:3
Украина — Мальта 1:0
Украина — Англия 1:1
Италия — Украина 2:1
Украина — Северная Македония 2:0
Мальта — Украина 1:3
Украина — Италия 0:0
Несмотря на неудачный старт и присутствие в группе двух безоговорочных фаворитов — Англии и Италии, судьба 2 места, которое напрямую выводило в финальную часть, решалась в домашней игре против "скуадры адзурры". Игра завершилась нулевой ничьей, с довольно громким скандалом — на третьей добавленной минуте игры испанский арбитр Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти за фол на Михаиле Мудрике.
Итак, сине-желтые вынуждены были прокладывать путь на Евро из-за стыковых матчей. В полуфинале и финале подопечные Реброва одержали две волевые победы: сначала одолели Боснию и Герцеговину, после чего Исландию. Обе игры завершились с одинаковым счетом 2:1.
С кем сыграет Украина в финальной части чемпионата Европы
Жеребьевка прошла еще 2 декабря, а потенциальными соперниками сборной Украины стали Бельгия, Румыния и Словакия, образовавшие группу E.
На каких стадионах сыграет
Украинские футболисты на групповой стадии сыграют в Мюнхене ("Мюнхен Арена"), Штутгарте ("Штутгарт Арена") и Дюссельдорфе ("Дюссельдорф Арена"). Напомним, в матчах под эгидой УЕФА стадионы не могут называться именами спонсоров из-за рекламных контрактов организации.
Когда состоятся матчи сборной Украины
Расписание
17 июня
- 16:00. Румыния — Украина (Мюнхен)
21 июня
- 16:00. Словакия — Украина (Дюссельдорф)
24 июня
- 19:00. Украина — Бельгия (Штутгарт)
Плей-офф Евро
В 1/8 финала напрямую выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы, а также 4 команды с лучшими показателями, занявшие 3 места.
Первые 2 места группы E в первом раунде матчей на вылет сыграют с представителями квартета D, созданного Польшей, Францией, Нидерландами и Австрией.
Состав сборной Украины
В заявке на Евро-2024 регламентировано 26 футболистов. Сергей Ребров вызвал 3 вратаря, 9 защитников, 11 полузащитников и 3 нападающих.
Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо Киев), 12. Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин (Реал Мадрид);
Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), 24. Александр Тимчик (Динамо Киев), 16. Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный (Борнмут, Англия), 3. Александр Сваток (СК Днепр-1), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко (Полесье Житомир);
Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все — Динамо Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все — Шахтер Донецк), 17. Александр Зинченко (Арсенал) Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 10. Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), 8. Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия);
Нападающие: 11. Артём Довбик (Жирона, Испания), 9. Роман Яремчук (Валенсия, Испания), 25. Владислав Ванат (Динамо Киев).
Где смотреть матчи сборной Украины на Евро-2024
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Как Украина играла раньше на Евро
Евро-2012
Впервые "сине-желтые" сыграли в финальной части чемпионата Европы в 2012 году на правах страны-сохозяйки. Тогда подопечные Олега Блохина, несмотря на победу в 1 туре над Швецией (2:1), не смогли пробиться в 1/4 финала (тогда в первенстве принимали участие 16 команд). Дальше были поражения от Англии (0:1) и Франции (0:2).
Евро-2016
Через 4 года украинцев на первенство повез Михаил Фоменко. 3 поражения в трех матчах от Германии (0:2), Польши (0:1) и Северной Ирландии (0:2). Последнее место в группе.
Евро-2020
Из-за пандемии COVID-19 проводилось летом 2021-го. Хоть и не без проблем, но команда во главе с Андреем Шевченко сумела с 3-го места выйти из группы — поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и победа над Северной Македонией (2:1). В 1/8 финала победа над Швецией благодаря голу Артема Довбика в дополнительное время. В четвертьфинале Англия разгромила Ярмоленко и компанию — 0:4.
Интересный факт
Андрей Ярмоленко сыграл во всех ( 11 ) предыдущих матчах сборной Украины на чемпионатах Европы, причем во всех выходил со стартовых минут.
У Ярмоленко на чемпионатах Европы 2 гола и 3 результативные передачи. К слову, 7-й номер сборной сыграл наибольшее количество матчей (119) в сине-желтой футболке и является вторым бомбардиром (46) в истории после Андрея Шевченко (48).