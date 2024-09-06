Сборная Украины — сборная Албании: анонс матча Лиги наций

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против Албании в 1 туре Лиги наций УЕФА дивизиона B. Поединок состоится на "Epet Arena" в столице Чехии, Праге. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины

В преддверии матчей Лиги наций УЕФА завершился чемпионат Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва не сумели квалифицироваться в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе E, где все команды получили по четыре очка. Украина завершила выступления на последнем месте из-за разгромного поражения от Румынии на старте Евро (3:0).

В предыдущем розыгрыше Лиги наций украинские финишировали вторыми в квартете с Шотландией, Ирландией и Арменией и сохранили прописку в дивизионе B.

Отметим, что к сентябрьским матчам сборная Украины подходит не в оптимальном составе: Артем Довбык из-за травм не сможет помочь национальной команде.

Сборная Албании

"Красно-черные" под руководством бразильского наставника Сильвиньо во второй раз в истории квалифицировались к чемпионату Европы. На Евро-2024 албанцы попали в группу "смерти" с Италией, Хорватией и будущим обладателем титула — сборной Испании. Несмотря на статус андредога, сборная Албании сумела сыграть вничью с хорватами и не пустила "шашечных" в плей-офф турнира.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций представители Балканского полуострова также выступали в дивизионе B и сохранили прописку благодаря тому, что попали в квартет с Россией, дисквалифицированной из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Также Сильвиньо накануне сентябрьского международного перерыва потерял одного из лидеров команды. Поединок с Украиной может пропустить центральный защитник Аталанты Берат Джимсити.

История встреч

Украина и Албания провели всего шесть очных поединков. Пять раз украинцы побеждали, а также однажды команды сыграли вничью. Первый матч состоялся еще в 1997 году в рамках отборочного этапа чемпионата мира-1998 (1:0), а последняя игра имела статус товарищеской и прошла в 2018 году (4:1). Единственная ничья, расписанная командами, состоялась в рамках отборочного этапа на ЧМ-2006 (2:2).

Где смотреть

Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO и Суспільне Мовлення на своих местных телеканалах. Матч на MEGOGO можно посмотреть по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная". Также Чемпион проведет для вас текстовый онлайн матч.

Ориентировочные составы

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Цыганков, Ванат, Кабаев

Албания: Стракоша — Хюсай, Михай, Кумбула, Митай — Рамадани, Аслани, Лаци — Асани, Байрами, Броя

Цифры и факты

Украина и Албания шесть раз играли между собой и только однажды "сине-желтые" не побеждали;

Украина третий раз сыграет в дивизионе B Лиги наций. Однажды "сине-желтые" играли в элитном дивизионе, где заняли последнее место в квартете со Швейцарией, Германией и Испанией;

Албания дважды играла в дивизионе C и во второй раз сыграет в дивизионе B Лиги наций. В предыдущем розыгрыше они заняли третье место из-за присутствия в группе России, получившей квалификацию;

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций, а неудачник группы вылетит в Дивизион C. Финиш вторым позволит побороться за повышение в классе в плейоф, а третьим - спастись от вылета.

Состав Украины почти на 230 млн евро дороже Албании (330,3 против 104,8 млн);

Самым дорогим игроком сборной Украины по версии Transfermartk является левый защитник Арсенала Александр Зинченко – 38 млн евро. Наибольшую трансферную стоимость среди "красно-черных" имеет Армандо Броя, выступающий за Эвертон - 22 млн евро;

Возраст составов сборной Украины и Албании почти идентичен – 26,7 в Украине и 26,2 в Албании;

В сборной Албании более чем в два раза больше легионеров в составе - 24 против 11 в составе "сине-желтых";

Главные тренеры Сергей Ребров и Силвиньо возглавили сборные в 2023 году, что означает, что это их первая Лига наций во главе команд;

По версии бейтингового оператора FAVBET, сборная Украины является явным фаворитом противостояния с Албанией. Фавбет дает следующие коэффициенты на матч Украина — Албания:

Победа Украины — 1,78;

Ничья — 3,70;

Победа Албании — 5,00.

Прогноз Чемпиона

Победа сборной Украина — 2:1