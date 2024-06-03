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УЕФА назвала лучшего игрока и команду сезона Лиги чемпионов-2023/24

Владислав Уткін — 3 июня, 14:58
УЕФА назвала лучшего игрока и команду сезона Лиги чемпионов-2023/24

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Один из голов бразилец забил в финале турнира против Боруссии Дортмунд (2:0).

Также УЕФА выбрала хавбека Реала Джуда Беллингема лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и представила команду сезона этого соревнования.

Ранее мы сообщали, что Винисиус повторил рекорд Лионеля Месси по количеству результативных действий в плей-офф Лиги чемпионов.

УЄФА Вінісіус Жуніор Джуд Беллінгем

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