УЕФА назвала лучшего игрока и команду сезона Лиги чемпионов-2023/24

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Один из голов бразилец забил в финале турнира против Боруссии Дортмунд (2:0).

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Также УЕФА выбрала хавбека Реала Джуда Беллингема лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и представила команду сезона этого соревнования.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Ранее мы сообщали, что Винисиус повторил рекорд Лионеля Месси по количеству результативных действий в плей-офф Лиги чемпионов.