УЕФА назвала лучшего игрока и команду сезона Лиги чемпионов-2023/24
Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Винисиус сыграл 10 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Один из голов бразилец забил в финале турнира против Боруссии Дортмунд (2:0).
Также УЕФА выбрала хавбека Реала Джуда Беллингема лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и представила команду сезона этого соревнования.
Ранее мы сообщали, что Винисиус повторил рекорд Лионеля Месси по количеству результативных действий в плей-офф Лиги чемпионов.