УАФ объявила даты проведения "Турнира четырех"

Матчи "Турнира четырех", который определит 16-го участника чемпионата Украины-2024/25, пройдут 26 и 30 июля.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Как ранее сообщало "ТаТоТаке", исполнительный комитет УАФ утвердил проведение переходного турнира с участием Миная, Металлиста 1925, Левого берега и Эпицентра. Полуфиналы пройдут 26 июля, а финал - 30-го.

Кто с кем сыграет, станет известно уже сегодня, 22 июля. Состав полуфинальных пар определится слепым жребием. В случае ничьих в основное время предусмотрена серия пенальти (без овертаймов).

Напомним, такая ситуация в УПЛ сложилась из-за снятия Днепра-1. В днепровском клубе осталось всего три сотрудника.