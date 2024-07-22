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УАФ объявила даты проведения "Турнира четырех"

Ігор Чернявський — 22 июля, 14:30
УАФ объявила даты проведения Турнира четырех

Матчи "Турнира четырех", который определит 16-го участника чемпионата Украины-2024/25, пройдут 26 и 30 июля.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Как ранее сообщало "ТаТоТаке", исполнительный комитет УАФ утвердил проведение переходного турнира с участием Миная, Металлиста 1925, Левого берега и Эпицентра. Полуфиналы пройдут 26 июля, а финал - 30-го.

Кто с кем сыграет, станет известно уже сегодня, 22 июля. Состав полуфинальных пар определится слепым жребием. В случае ничьих в основное время предусмотрена серия пенальти (без овертаймов).

Напомним, такая ситуация в УПЛ сложилась из-за снятия Днепра-1. В днепровском клубе осталось всего три сотрудника.

Епіцентр Лівий берег Металіст 1925 Минай Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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