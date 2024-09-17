Основной игрок Ворсклы надолго выбыл из-за серьезной травмы

Защитник Ворсклы Евгений Павлюк выбыл на длительное время из-за перелома пятой плюсневой кости на ноге .

Об этом полтавский клуб сообщил в Instagram.

22-летний универсал травмировался в конце первого тайма матча против Руха. Повреждение было бесконтактным. Партнеры Павлюка сразу показали, что ему нужна замена.

С самого начала сезона игроки и тренеры жалуются на состояние газона в Полтаве. Накануне президент УПЛ Евгений Дикий сообщил, что 17 сентября в Полтаву отправится специальная комиссия, проинспектирующая поле стадиона имени Алексея Бутовского.

Травма Павлюка была не единственной кадровой потерей Ворсклы в матче против Руха – еще в первом тайме был удален Александр Скляр. Несмотря на игру в меньшинстве, полтавчане смогли удержать нулевую ничью.