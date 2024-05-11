Тренер молодежной команды Шахтера ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо»

Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик после завершения матча с Динамо ударил руководителя детско-юношеской школы киевлян Александра Ищенко.

Об этом сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

Генеральный директор киевского клуба Сергей Мохник прокомментировал этот инцидент:

"Мы возмущены и считаем подобные действия непонятными и неприемлемыми. Динамо планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ", - рассказал функционер.

Напомним, что Динамо U-19 обыграло извечного соперника со счетом 2:1. После этой победы киевляне возглавили турнирную таблицу и опережают "горняков" на 2 очка за два тура до конца чемпионата.

Взрослые команды Шахтера и Динамо сыграют в 28-м туре Украинской Премьер-лиги. Матч состоится на стадионе "Арена Львов" во Львове. Начало – в 18:00, 11 мая.

Смотреть поединок можно на УПЛ ТВ. Также показ доступен на ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports.