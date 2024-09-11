Ребров: Меня не все устраивает в нашей игре

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после поражения от Чехии (3:2) заявил, что его не все устраивает в нашей игре, однако у него нет никаких замечаний к игрокам.

Слова Реброва передает корреспондентка Чемпиона Соломия Романчук.

"А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен каждому игроку, но Чехия очень сильная сборная, которая играла дома."

Также Ребров ответил на вопрос, где находилась Украина, когда другие сборные научились играть в футбол.

"Не знаю, где мы были. Мы играли, хорошо готовились. Сегодня ребята показали большее желание и пытались больше выиграть эту игру, чем с Албанией."

Напоследок тренер рассказал, почему Зинченко играл в полузащите, хотя наставник сборной говорил, что будет использовать его в качестве левого защитника.

"В команде есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях. Я благодарен Александру, сегодня он отыграл очень хорошо на своей позиции", — сказал Ребров.

Отметим, что сборная Украины после двух туров в Лиге Наций не набрала ни одного очка – в предыдущей игре было поражение от Албании. Сейчас в группе лидируют грузины – 6 очков. Албания и Чехия с тремя точками делят 2-3 место.