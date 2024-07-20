Тренер Эвертона не хочет отпускать Миколенко

Главный тренер Эвертона Шон Дайч не хочет отпускать украинского защитника Виталия Миколенко.

Об этом сообщает Football Insider.

Отмечается, что наставник не хочет еще больше ослаблять первую команду, после того как ее покинули Бен Годфри, Льюис Доббин и Амаду Онана.

Напомним, ранее сообщалось, что новый главный тренер итальянского Наполи Антонио Конте планировал подписать украинца. В сезоне 2023/24 Миколенко был основным игроком английского клуба. Он сыграл 34 матча, забив 2 мяча.

Накануне Виталий сыграл со сборной Украины на Евро-2024, где, несмотря на рекордное количество набранных очков, команда вылетела, заняв последнее место в группе. Миколенко сыграл лишь один неполный матч из-за травмы.