Малиновский подешевел, а Довбик набрал пиковый ценник по оценкам Transfermarkt

Полузащитник сборной Украины и итальянского Дженоа Руслан Малиновский оценивается в 5 миллионов евро.

Об этом сообщает Transfermarkt, который обновил оценочную стоимость некоторых футболистов чемпионата Италии.

Прошлая стоимость игрока составляла 8 млн евро, пиковая (28 декабря 2021 года) – 30 млн евро.

В то же время, ценник украинского форварда Ромы Артема Довбика с 7 июня не изменился – 35 миллионов евро, он одновременно и пиковый.

Бывший игрок Аталанты и Эмполи Виктор Коваленко подешевел с 1,5 млн евро до 1,2. Пиковая цена бывшего игрока Шахтера (14 января 2021) составляла 6 млн евро.

Ранее у Дженоа сорвался переход украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Напомним, Руслан Малиновский серьезно травмировался в матче 5-го тура Серии А против Венеции. Он выбыл ориентировочно на 4-5 месяцев.