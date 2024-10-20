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Малиновский подешевел, а Довбик набрал пиковый ценник по оценкам Transfermarkt

Олексій Мурзак — 20 октября, 22:05
Малиновский подешевел, а Довбик набрал пиковый ценник по оценкам Transfermarkt
Руслан Маліновський
IMAGO

Полузащитник сборной Украины и итальянского Дженоа Руслан Малиновский оценивается в 5 миллионов евро.

Об этом сообщает Transfermarkt, который обновил оценочную стоимость некоторых футболистов чемпионата Италии.

Прошлая стоимость игрока составляла 8 млн евро, пиковая (28 декабря 2021 года) – 30 млн евро.

В то же время, ценник украинского форварда Ромы Артема Довбика с 7 июня не изменился – 35 миллионов евро, он одновременно и пиковый.

Бывший игрок Аталанты и Эмполи Виктор Коваленко подешевел с 1,5 млн евро до 1,2. Пиковая цена бывшего игрока Шахтера (14 января 2021) составляла 6 млн евро.

Ранее у Дженоа сорвался переход украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Напомним, Руслан Малиновский серьезно травмировался в матче 5-го тура Серии А против Венеции. Он выбыл ориентировочно на 4-5 месяцев.

Віктор Коваленко Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Руслан Малиновський

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