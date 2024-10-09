Тренер Дженоа забраковал украинского полузащитника взамен Малиновского

Переход украинского полузащитника Виктора Коваленко в итальянский Дженоа сорвался.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

28-летний питомец Шахтера не подошел главному тренеру Дженоа Альберто Джилардино, который искал замену травмированному Руслану Малиновскому.

В итоге "грифоны" дозаявили на сезон центрхава Филиппо Мелегони, который в первом же своем матче отличился ассистом.

Дженоа имеет в активе 5 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

Напомним, Коваленко в августе досрочно расторг контракт с Аталантой. Украинец присоединился к команде в начале 2021 года, но все это время провел в аренде за Специю и Эмполи. В прошлом сезоне он из-за травм сыграл лишь 17 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.