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В Динамо определились со стадионом на матче Лиги Европы

Олександр Булава — 2 сентября, 13:45
В Динамо определились со стадионом на матче Лиги Европы
ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис подтвердил, что домашние матчи Лиги Европы команда будет играть в Гамбурге.

Об этом функционер рассказал в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

"Новый формат ЛЕ? Не могу сейчас его оценить. Увидим как будет. Для нас, нашей страны, в которой идет война – это тяжело. Мы не играем дома, у нас было 6 выездов в этом году на матчи в квалификации Лиги чемпионов.

Через каждые 2-3 дня мы должны возвращаться. Нам придется выезжать на матч с Реал Сосьедад, ехать в Гамбург, где мы будем играть. Это очень тяжело для ребят.

У них профессионалы, они должны восстанавливаться, должна быть ротация состава. Задачи, стоящие перед командой, их никто не отменял", - сказал Суркис.

Напомним, что в предыдущем сезоне на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге выступал другой украинский клуб - Шахтер, игравший в Лиге чемпионов.

Накануне киевляне узнали соперников в основной стадии Лиги Европы,

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