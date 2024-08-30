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Динамо узнало соперников в основном этапе Лиги Европы

Станіслав Лисак — 30 августа, 14:41
Динамо узнало соперников в основном этапе Лиги Европы
Пресслужба Динамо Київ

Состоялась жеребьевка новой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, где впервые на общем этапе (бывший групповой) примут участие 36 команд.

Киевское Динамо сыграет со следующими командами: Рома (Италия, на выезде), Лацио (Италия, дома), Ференцварош (Венгрия, дома), Реал Сосьедад (Испания, на выезде), Галатасарай (Турция, на выезде), Виктория Пльзень, дома), РФШ Рига (Латвия, дома), Хоффенхайм (Германия, на выезде).

Отметим, что расписание соревнований будет составлено позже и объявлено в субботу 31 августа во избежание календарных коллизий с командами Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА, играющих в одних и тех же городах.

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Результаты жеребьевки

Первая корзина

UEFA

Вторая корзина

UEFA

Третья корзина

UEFA

Четвертая корзина

UEFA

В преддверии своих соперников в Лиге чемпионов узнал донецкий Шахтер.

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