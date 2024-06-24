Степаненко назвал наиболее опасного игрока сборной Бельгии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает вингера Манчестер Сити Жереми Доку самым опасным игроком в составе сборной Бельгии.

Своими мыслями об игровых молодых звездах Тарас поделился на пресс-конференции.

" Мне также нравится Доку . Он очень хорош в дриблинге, очень скоростной. В последнем матче он сделал многое для бельгийцев в атакующей фазе. Очень опасный игрок", — сказал Степаненко.

В сезоне-23/24 Доку забил 6 голов и отдал 9 ассистов за Манчестер Сити в 43 матчах. На Евро-2024 он выходил в стартовом составе в обоих матчах на Евро-2024, но результативных действий пока не отличался. Именно его ошибка привела к поражению от Словакии.