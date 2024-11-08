Стало известно, на сколько очков Родри опередил Винисиуса в борьбе за Золотой мяч.

Полузащитник Манчестер Сити Родри опередил вингера Реала Винисиуса Жуниора на 41 очко в голосовании за Золотой мяч 2024 года: 1170 очков против 1129.

Об этом сообщает L'Equipe.

Издание раскрыло и другие детали итогов голосования. Например, 5 журналистов, участвовавших в голосовании, не включили Родри в топ-10. Винисиуса, в свою очередь, проигнорировали 3 журналиста.

Суммарно во главу угла в голосовании журналисты, кроме Родри и Виннисиуса, поставили еще 7 различных игроков: Джуда Беллингема, Дани Карвахаля, Тони Крооса, Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Лаутаро Мартинеса и Адемолу Лукмана.

За первое место от каждого журналиста игроки получали 15 очков, за другие места в топ-10 – 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.

Напомним, представители Реала проигнорировали церемонию вручения Золотого мяча после того, как узнали, что Винисиус не получит награду.