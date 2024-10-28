Реал за час до вылета отменил рейс в Париж на церемонию награждения Золотой мяч

Мадридский Реал в последний момент упразднил рейс в столицу Франции Париж, где состоится церемония награждения Золотой мяч.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство клуба, узнав результаты победителя премии Золотой мяч, за час до вылета в Париж, отменило рейс, на котором делегация клуба должна была отправиться на сегодняшнюю церемонию награждения.

Ранее стало известно, что вингер сборной Бразилии и Реала Винисиус Жуниор, являвшийся главным претендентом на победу в голосовании за Золотой мяч, не выиграет награду. Победителем станет хавбек Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

Напомним, трансляция "2024 Ballon d'Or" от France Football начнется в 20:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию церемонии.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Украины Артем Довбик, сейчас играющий за итальянскую Рому, занял 29 место в голосовании за лучшего футболиста планеты.