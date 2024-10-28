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Родри – обладатель Золотого мяча-2024

Ігор Чернявський — 28 октября, 23:44
Родри – обладатель Золотого мяча-2024
Ballon d’Or

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри выиграл Золотой мяч-2024. Самую престижную индивидуальную награду в мире футбола вручил единственный обладатель ЗМ с Африки Джордж Веа.

Летом этого года Родри с национальной командой выиграл чемпионат Европы. Также 28-летний опорник помог своему клубу в четвертый раз подряд выиграть Английскую Премьер-лигу. В Лиге чемпионов-2023/24 "горожане" финишировали на стадии четвертьфинала. Недавно испанец порвал "кресты" и вылетел до конца сезона.

На протяжении всего дня бушевал скандал вокруг Винисиуса Жуниора и Реала, ведь именно бразильский вингер долго считался фаворитом. Узнав о решении France Football, в "королевском клубе" решили полностью бойкотировать церемонию награждения.

Отметим, что впервые за 18 лет в топ-30 Золотого мяча попал украинец. Им стал нападающий Ромы Артем Довбик, на протяжении прошлого сезона выступавший за Днепр-1 и Жирону.

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