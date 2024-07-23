Стало известно место проведения матча Кривбасс — Виктория
Стало известно, где Кривбасс проведет поединок против чешской Виктории в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.
Об этом сообщил журналист Петр Слонко.
"По моей информации, Кривбасс проведет матч против Виктории в Кошице. Об этом стадионе сообщили в Виктории", — написал Петр.
Ранее вице-президент Кривбасса Сергей Мазур сказал, что чешский клуб самый тяжелый, который мог выпасть криворожцам в жеребьевке.
Отметим, что матчи 3 раунда квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.