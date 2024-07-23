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Стало известно место проведения матча Кривбасс — Виктория

Андрій Яросименко — 23 июля, 12:55
Стало известно место проведения матча Кривбасс — Виктория

Стало известно, где Кривбасс проведет поединок против чешской Виктории в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.

Об этом сообщил журналист Петр Слонко.

"По моей информации, Кривбасс проведет матч против Виктории в Кошице. Об этом стадионе сообщили в Виктории", — написал Петр.

Ранее вице-президент Кривбасса Сергей Мазур сказал, что чешский клуб самый тяжелый, который мог выпасть криворожцам в жеребьевке.

Отметим, что матчи 3 раунда квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.

Вікторія Кривбас Ліга Європи

Вікторія

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