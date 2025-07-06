Бразильцы в окружении европейцев: определились все полуфинальные пары КЧМ-2025

Вчера, 5 июля, состоялись последние два матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира 2025 года.

По их итогу определились все полуфинальные пары турнира, куда вышли еще две команды, а именно ПСЖ и Реал Мадрид.

Французский коллектив, который доигрывал матч вдевятером, обыграл Баварию (2:0), после чего "бланкос" не без проблем, но прошли через сопротивление дортмундской Боруссии (3:2).

ПСЖ и Реал присоединились на стадии полуфинала КЧМ-2025 к Флуминенсе и Челси, которые днем ранее победили Аль-Хиляль (2:1) и Палмейрас (2:1) соответственно.

Таким образом, определились обе полуфинальные пары, победители которых будут бороться за победу на турнире.

Клубный чемпионат мира-2025. 1/2 финала

08.07, 22:00 | Флуминенсе – Челси

09.07, 22:00 | ПСЖ – Реал Мадрид

Финальный матч Клубного чемпионата мира 2025 года состоится 13 июля в Ист-Резерфорде на "Метлайф Стэдиум". Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее Томас Мюллер поделился своими эмоциями от поражения в матче с ПСЖ, который стал для него последним в составе Баварии.