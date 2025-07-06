Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Футбол

Бразильцы в окружении европейцев: определились все полуфинальные пары КЧМ-2025

Олексій Погорелов — 6 июля 2025, 09:45
Бразильцы в окружении европейцев: определились все полуфинальные пары КЧМ-2025
ФІФА

Вчера, 5 июля, состоялись последние два матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира 2025 года.

По их итогу определились все полуфинальные пары турнира, куда вышли еще две команды, а именно ПСЖ и Реал Мадрид.

Французский коллектив, который доигрывал матч вдевятером, обыграл Баварию (2:0), после чего "бланкос" не без проблем, но прошли через сопротивление дортмундской Боруссии (3:2).

ПСЖ и Реал присоединились на стадии полуфинала КЧМ-2025 к Флуминенсе и Челси, которые днем ранее победили Аль-Хиляль (2:1) и Палмейрас (2:1) соответственно.

Таким образом, определились обе полуфинальные пары, победители которых будут бороться за победу на турнире.

Клубный чемпионат мира-2025. 1/2 финала

  • 08.07, 22:00 | Флуминенсе – Челси
  • 09.07, 22:00 | ПСЖ – Реал Мадрид

Финальный матч Клубного чемпионата мира 2025 года состоится 13 июля в Ист-Резерфорде на "Метлайф Стэдиум". Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее Томас Мюллер поделился своими эмоциями от поражения в матче с ПСЖ, который стал для него последним в составе Баварии.

Клубний чемпіонат світу

Мюллер: Я понимаю, что матч против ПСЖ стал моим последним за Баварию
Ужасная травма Мусиалы и два удаления в обзоре матча ПСЖ – Бавария
Поле короткое, – Ковач объяснил поражение Боруссии от Реала
Драматическая развязка и несостоявшийся камбэк: обзор матча Реал – Боруссия Дортмунд
Потеряли концентрацию, – Алонсо оценил победу Реала над Боруссией в четвертьфинале клубного ЧМ

Последние новости