Стали известны потенциальные соперники Динамо в Юношеской Лиге УЕФА

Сегодня, 3 сентября, состоялась жеребьевка Юношеской Лиги УЕФА сезона-2024/2025. Своих соперников узнало киевское Динамо U-19.

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Благодаря высокому клубному рейтингу, украинская команда начнет выступления со второго раунда турнира. Соперником подопечных Игоря Костюка станет победитель пары Линкольн Ред Импс — Марибор.

Если "бело-синие" одержат победу во втором раунде, то в следующем они встретятся с кем-то из следующих команд: Биллис — 2 Коррика / ЮСД — Стьярнан.

Отметим, что первое выступление киевлян состоится 23 октября, а ответный матч 6 ноября, матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря.

Напомним, что турнир будет проходить в обновленном формате, который также получили Лига чемпионов (представитель Украины — Шахтер), Лига Европы (представитель Украины — Динамо) и Лига конференций.