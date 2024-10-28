Мбаппе и Кейн стали обладателями Трофея Герда Мюллера

Два звездных форварда – Гарри Кейн из Баварии и Килиан Мбаппе из Реала – разделили победу в борьбе за Трофей Герда Мюллера 2024 года, который вручается изданием France Football самому результативному форварду предыдущего сезона.

Отметим, что Мбаппе, как и все остальные представители Реала, не приехал на церемонию вручения Золотого мяча.

Трофей Герда Мюллера вручается ежегодно начиная с 2021 года (в первый год награда называлась "Нападающий года"). Дважды (в 2021 и 2022 годах) награду завоевывал Роберт Левандовский, в 2023 году приз достался Эрлингу Холанду из Манчестер Сити.

Приз назван в честь легендарного немецкого форварда, чемпиона мира 1974 года Герда Мюллера, скончавшегося в августе 2021 года. Он дважды (в 1970 и 1972 годах) становился обладателем Золотого мяча.

Ранее Трофей Копа завоевал Ламин Ямал.