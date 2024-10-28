Звезда Барселоны – обладатель Трофея Копа 2024 года
Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал стал обладателем Трофея Копа 2024, который вручается изданием France Football лучшему молодому футболисту мира.
В 2024 году Ямал в составе сборной Испании выиграл Евро-2024. На этом турнире 17-летний вингер также завоевал награды лучшего молодого игрока и автора лучшего гола чемпионата Европы.
В текущем сезоне на счету Ямала 6 голов и 7 ассистов в 14 матчах за Барселону во всех турнирах. В субботу, 26 октября, вингер своим забитым голом помог каталонцам разгромить Реал 4:0 в матче 11 тура Ла Лиги.
Трофей Копа вручается с 2018 года. В прошлом году приз завоевал хавбек Реала и сборной Англии Джуд Беллингем. Также приз выигрывали Килиан Мбаппе, Маттейс Де Лигт, Педри и Гави.
Награда названа в честь легендарного французского форварда Рамона Копа, обладателя Золотого мяча 1958 года.
Ямал уже побил рекорд Килиана Мбаппе как младшего игрока в тог-10 голосования на Золотой мяч.