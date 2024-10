Звезда Барселоны – обладатель Трофея Копа 2024 года

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau