Звезда Барселоны – обладатель Трофея Копа 2024 года

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал стал обладателем Трофея Копа 2024, который вручается изданием France Football лучшему молодому футболисту мира.

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

В 2024 году Ямал в составе сборной Испании выиграл Евро-2024. На этом турнире 17-летний вингер также завоевал награды лучшего молодого игрока и автора лучшего гола чемпионата Европы.

В текущем сезоне на счету Ямала 6 голов и 7 ассистов в 14 матчах за Барселону во всех турнирах. В субботу, 26 октября, вингер своим забитым голом помог каталонцам разгромить Реал 4:0 в матче 11 тура Ла Лиги.

Трофей Копа вручается с 2018 года. В прошлом году приз завоевал хавбек Реала и сборной Англии Джуд Беллингем. Также приз выигрывали Килиан Мбаппе, Маттейс Де Лигт, Педри и Гави.

Награда названа в честь легендарного французского форварда Рамона Копа, обладателя Золотого мяча 1958 года.

Ямал уже побил рекорд Килиана Мбаппе как младшего игрока в тог-10 голосования на Золотой мяч.