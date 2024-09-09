Ворскла узнала соперника в решающем матче за выход в группу женской Лиги чемпионов

Во втором, решающем раунде квалификации женской Лиги чемпионов Ворскла встретится с шотландским Селтиком.

Об этом стало известно из жеребьевки, которая состоялась сегодня, 9 сентября.

Первый матч, который будет номинально домашним для Ворсклы, команды проведут 18 или 19 сентября. Второй поединок состоится 25/26 числа в Глазго.

Напомним, в первом раунде квалификации, который проходил в формате "Турнира четырех", Ворскла уничтожила РФШ и победила Ференцварош.