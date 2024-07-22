Определился соперник сборной Украины U-19 в полуфинале Евро-2024

В полуфинале Евро-2024 сборная Украины U-19 сыграет против сверстников из Франции.

Это стало известно после ничьей французов с Испанией в последнем матче 3-го тура группового этапа турнира. Этот результат позволил Франции занять первое место в группе B.

В свою очередь сборная Украины набрала 5 очков и заняла второе место в группе A, уступив лишь Италию, у которой 6 баллов. Кроме того, все команды, вышедшие в полуфинал, также получили путевку на чемпионат мира U-20, который состоится в 2025 году в Чили.

Полуфинальный матч состоится 25 июля, начало - в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Общественном Спорте и местных телеканалах Общественного.

Напомним, что в первой игре подопечные Михайленко расписали нулевую ничью с хозяевами турнира по Северной Ирландии U-19, во втором туре не смогли обыграть Норвегию U-19, а в третьем у большинства вырвали победу над Италией U-19.