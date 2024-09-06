Источник сообщил зарплату Довбика в Роме

Нападающий Ромы Артем Довбик зарабатывает 3,5 миллиона евро в год (после вычета налогов).

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

По данным источника, 27-летний украинец входит в пятерку самых высокооплачиваемых игроков римского клуба. Больше его получают только аргентинцы Пауло Дибала и Леандро Паредес (по 4,5 млн. евро).

Напомним, Довбик перешел из Жироны в Рому в начале августа. В первых трех матчах ему не удалось отличиться ни одним результативным действием. Артем был вызван на сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций, но он пропустит их из-за мышечной травмы.

Отметим, что самым высокооплачиваемым украинским футболистом является Александр Зинченко, который зарабатывает в Арсенале более 9 миллионов евро в год.