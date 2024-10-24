Максимов во второй раз возглавил Ворсклу

Бывший главный тренер СК Днепр-1 Юрий Максимов стал главным тренером Ворсклы.

Сначала Аккаунт полтавского клуба в Instagram опубликовал фото 55-летнего специалиста, держащего футболку Ворсклы, с подписью "Уже скоро". Это означало, что официальное представление Максимова состоится в ближайшее время. Клуб с этим не заставил себя ждать. Президент клуба Роман Черняк и вице-президент Олег Лысак представили Максимова команде.

В тренерский штаб Максимова вошли также Сергей Ревут (ранее также работал в Полтаве) и Николай Ищенко. Сергей Долганский остается в команде, и будет отвечать за подготовку вратарей.

Контракт Юрия Вилевича с Ворсклой рассчитан до 30 июня 2026 года.

ФК Ворскла Полтава

ФК Ворскла Полтава

Ранее сообщалось, что руководство Ворсклы рассматривает вариант с возвращением в клуб Максимова, возглавлявшего клуб с 2019 по 2022 год.

До вчерашнего дня "зелено-белых" возглавлял Сергей Долганский, с которым команда потерпела три поражения подряд и сейчас с 9 очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.

Последним клубом Максимова был Днепр-1.