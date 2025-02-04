Технический спонсор клуба УПЛ экипирует ряд российских команд

Технический спонсор футбольного клуба Оболонь, немецкая компания JAKO, специализирующаяся на изготовлении спортивной экипировки, сотрудничает с рядом российских команд.

Об этом стало известно из расследования Чемпиона о международных компаниях, продолжающих вести активную деятельность в России и спонсирующих местный спорт.

Немецкий бренд спортивной одежды экипирует такие российские клубы, как Балтика, Пари Нижний Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль и Рубин.

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Также JAKO был основным техническим партнером соревнований Национальной студенческой футбольной лиги России в сезоне 2023 года.

Среди украинских команд, то производитель экипировки сотрудничает с одним из лидеров украинского футзала – Ураганом и изготавливает форму для столичной Оболони, выступающей в элите украинского футбола. Также бренд спонсирует сеть футбольных лиг KSL.

Чемпион пытался связаться с командами относительно сомнительного технического спонсора и сейчас ожидает ответа от Урагана и Оболони.