Мы не имеем прямых деловых отношений с клубами РПЛ, – в JAKO отреагировали на информацию о работе на российском рынке

Недавно Чемпион обнародовал информацию, что технический партнер НФК Ураган и ФК Оболонь немецкая компания JAKO, специализирующаяся на изготовлении спортивной экипировки, сотрудничает с рядом российских команд.

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В JAKO же заявили, что компания не имеет прямых деловых отношений с российскими ассоциациями или футбольными клубами в России. После начала войны она полностью прекратила инвестировать в российский рынок.

" Мы хотели бы заверить вас, что мы решительно дистанцируемся от действий Путина в Украине и решительно их осуждаем. JAKO больше не создает новых структур сбыта для российского рынка, однако мы не можем препятствовать тому, чтобы продукция JAKO попадала на рынок через устоявшиеся каналы сбыта или через соседние страны.

В России нет дочерних компаний JAKO. Перемещение товаров, особенно из соседних стран, в Россию через третьих лиц трудно или невозможно отследить. В связи с этим нам важно еще раз заявить, что мы категорически отказываемся инвестировать в российский рынок до тех пор, пока будет продолжаться военная ситуация", – говорится в ответе.

Также компания сообщила, что она постоянно участвует в мероприятиях по оказанию помощи Украине вместе с партнерами. Преимущественно это доставка помощи.

" Мы решительно осуждаем войну в Украине, а также заняли четкую позицию в отношении наших деловых отношений и решительно дистанцируемся от действий российского президента Путина и его режима. Мы сочувствуем людям, пострадавшим от конфликта в Украине. Мы продолжаем надеяться на мирное разрешение конфликта в вашей стране".

Напомним, в форме от немецкого бренда выступают такие команды РПЛ, как Пари Нижний Новгород и Рубин. Также JAKO был основным техническим партнером соревнований Национальной студенческой футбольной лиги России в сезоне 2023 года, о чем сообщала сама лига.