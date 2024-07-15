Sofascore опубликовал символическую сборную лучших игроков Копа Америка-2024

Статистический портал Sofascore определил 11 лучших игроков Копа Америка-2024.

Символическая сборная футболистов с самыми высокими средними баллами была опубликована в Instagram.

Символическая сборная Евро-2024 по версии Sofascore

Вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла);

Защитники: Криштиан Ромеро (Аргентина), Матиас Оливера (Уругвай), Лисандро Мартинес (Аргентина);

Полузащитники: Кайседо Мойсес (Эквадор), Анхель Ди Мария (Аргентина), Федерико Вальверде (Уругвай), Хамес Родригез (Колумбия), Рональд Араухо (Уругвай);

Нападающие: Саломон Рондон (Венесуэла), Лионель Месси (Аргентина).

В комментариях неоднозначно восприняли выбор Sofascore. Наибольшее недовольство вызвало отсутствие Лаутаро Мартинеса, забившего решающий гол в финале турнира между Аргентиной и Колумбией, и ставшего лучшим бомбардиром континентального первенства.

Напомним, что сборная Аргентины победила Колумбию в финале Копа Америка-2024.

Стоит отметить, что матч был перенесен почти на полтора часа из-за беспорядков вблизи стадиона. Тысячи людей пытались попасть на игру без билетов, из-за чего перед входом образовалась давка.