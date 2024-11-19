Сборная Албании – сборная Украины 0:0. ОНЛАЙН

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против Албании в последнем 6-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона В.

Поединок состоится на Air Albania Stadium в Тиране, Албания. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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Албания: Стракоша – Баллиу, Исмайли, Аети, Митай – Аслани, Рамадани, Лачи – Асани, Даку, Мучи

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Калюжный, Судаков - Гуцуляк, Яремчук, Мудрик

Напомним, в сентябрьских матчах украинцы уступили Албанию (1:2) и Чехию (2:3) . В 3 туре Лиги наций сборная Украины минимально победила Грузию , впоследствии команда Сергея Реброва сыграла вничью с Чехией .

А накануне украинцы не смогли удержать победу над грузинами. После этих поединков Украина занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В матче с албанцами "сине-желтым" необходима только победа.