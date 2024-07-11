Израильский клуб арендовал защитника Динамо

Центральный защитник Динамо Александр Сирота на правах аренды перешел в Маккаби Хайфа.

Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.

Арендное соглашение рассчитано на один год. Кроме того, у Маккаби будет первоочередное право выкупа игрока. Ранее израильское издание сообщало, что новый клуб Сироты хочет, чтобы Александр получил израильское гражданство.

Сирота является питомцем Динамо. В бело-синей футболке он провел 85 матчей во всех турнирах.

Напомним, накануне Динамо покинул еще один игрок защитного звена.