Шовковский: Мы сделали большой шаг вперед. Все только начинается

Главный тренер Динамо Александр Шовковский считает, что выступление команды в квалификации Лиги чемпионов можно охарактеризовать как большой шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном.

Об этом он сказал на пресс-конференции после ничьей с Зальцбургом в ответном матче плейоф квалификации Лиги чемпионов. Слова СаШо приводит сайт Динамо.

"Футболисты сегодня пытались сделать все от себя зависящее. И, думаю, упрекнуть команду в том, что у нее не было желания, нельзя. Я поблагодарил ребят, они потратили очень много сил сегодня. Если отвечать непосредственно на ваш вопрос, то нам не хватило результата первого матча. Мы, безусловно, проанализируем еще это выступление. Это совсем другой уровень, это матчи Лиги чемпионов. И я повторюсь, что горжусь командой, их отношением, их отношением, их работой. Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но, к сожалению, снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Безусловно, это огромный опыт, многие игроки впервые играют на международной арене, увидели, что это совсем другой уровень, более высокие скорости. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия как индивидуальные, так и командные действия. Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы в настоящем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед и тоже думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше. После неудачи в прошлогоднем выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, а дальше все только начинается – я уверен в этом", – сказал Шовковский.

Путь Динамо в квалификации Лиги чемпионов начался с уничтожения сербского Партизана, который незадолго доматчей с киевлянами сыграл на товарищеском турнире в Москве. В двух матчах против сербов "бело-синие" забили 9 голов, а пропустили всего 2.

В третьем квалификационном раунде команда Шовковского одолела Рейнджерс (3:1 по сумме двух матчей). Счет двухматчевых противостояний с Зальцбургом – 1:3 в пользу австрийцев.

Осенью "Динамо" сыграет на групповом этапе Лиги Европы. На жеребьевке киевляне будут в третьей корзине.