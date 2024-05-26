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Шовковский: Если бы не техническое поражение, то сейчас мы бы говорили, что должен быть "золотой матч"

Микола Дендак — 26 мая, 09:46
Шовковский: Если бы не техническое поражение, то сейчас мы бы говорили, что должен быть золотой матч

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский считает, что если бы Шахтеру не присудили техническую победу в матче с Александрией, то сейчас шла бы речь о "золотом матче".

Об этом он рассказал в эфире ютуб-канала "УПЛ-ТВ".

"Доволен я сезоном, или нет - нет никакого значения. Есть определенный результат. Есть мнение болельщиков, есть мнение нашего президента. Они решают, положительные моменты или нет.
Но я считаю, что из 20 матчей один проиграть и два сыграть вничью - это достаточно неплохой, даже, я сказал бы, чемпионский результат. Если бы не техническое поражение, то мы бы сейчас говорили, что должен быть "золотой матч", - сказал наставник.

Напомним в последнем туре Украинской Премьер-лиги киевляне победили Рух и сократили отставание от Шахтера, который проиграл Полесью, до 2 очков.

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